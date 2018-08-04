HDP’den Erdoğan’a: 6 milyon seçmeni ve 20 milyon yurttaşımızı açıkça tehdit etti

HDP, kendilerini hedef gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “HDP’nin 6 milyona yakın seçmenini ve aileleriyle birlikte 20 milyona yakın yurttaşımızı açıkça tehdit etti.”

Başta Erdoğan olmak üzere hükümet kanadı, 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçerek parlamentoya CHP’nin verdiği destek sayesinde girdiğini savunuyor.

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Cumhurbaşkanı, partisinin kadın kolları toplantısında bugün yaptığı konuşmada isim vermeden CHP ve HDP’yi işaret ederek, “Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir” demişti.

‘Hukuken kabul edilemez yaklaşım’

Parti açıklaması şöyle başladı: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha milyonlarca HDP seçmenini tehdit etti. Erdoğan’ın bu ifadeleri ve tehditleri siyaseten ve hukuken kabul edilemez yaklaşımlardır. HDP’nin 6 milyona yakın seçmenini ve aileleriyle birlikte 20 milyona yakın yurttaşımızı açıkça tehdit eden bu ifadelerin demokratik siyaset kültürü ile alakası yoktur. Korku hükümdarlığı yaratarak ülkeyi yöneteceğini düşünenler, bilsinler ki, yanılıyorlar.”

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‘Erdoğan, siyasi iklimi açıkça zehirlemektedir’

HDP’nin parlamentoya 67 milletvekiliyle girerek ‘AKP-MHP koalisyonu’nun Anayasa’yı ‘istediği gibi değiştirme’ hevesini kursağında bıraktığını belirten parti, “Seçim sonuçları da göstermiştir ki, HDP yerel seçimlerde de hem birçok büyükşehirde hem de il ve ilçelerde yerel yönetimleri kazanabilecek veya iktidarın kaybetmesini sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Bunu engellemek için hamle yapan Erdoğan, siyasi iklimi açıkça zehirlemektedir. Yerel seçimlerde demokrasi güçleri ile HDP’nin yerel ittifaklar yapmasını engellemek için kurulan bu cümleler demokratik meşruiyeti kendinden menkul bir rejimin ve onun destekçilerinin çırpınışlarıdır” dedi.

Açıklama şöyle sona erdi: “HDP’ye yönelik bu hedef şaşırtma hamleleri ekonomideki vahim gidişatı, dış politikadaki pis pazarlıkları ve oyunları örtmek için yapılmaktadır. Ancak halkımız cambaza değil, gerçeğe bakacak deneyim ve sağduyuya sahiptir. Tıkanmışlıklarının öfkesini HDP ve seçmenlerinden çıkarma oyunu mutlaka bozulacaktır. HDP ve seçmenleri, bütün tehditlere ve provokasyonlara rağmen demokrasi ve barış mücadelesini doğru bildikleri yolda ve şekilde sürdürme kararlılığındadır.”