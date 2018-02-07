HDP’den Encü’nün vekilliğinin düşmesine tepki: Demokratik Meclis’e hayırlı olsun

HDP, partinin Şırnak milletvekili Ferhat Encü’nün vekilliğinin düşürülmesini “Demokratik Meclis’e hayırlı olsun” sözleriyle değerlendirdi.

Encü’nün vekilliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle dün düşürülmüştü.

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Bugüne kadar HDP’den eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ dahil yedi milletvekilinin vekilliği düşürülmüştü. HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti ancak vekil sayısı şu anda 52.

‘Hayırlı olsun’

HDP grup başkan vekili ve İstanbul milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Encü’nün vekilliğinin düşürülmesi için “Yedinci milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Demokratik Meclis’e, bu dönemin Meclis’ine hayırlı olsun” dedi.

Kerestecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Şırnak milletvekilimiz sayın Ferhat Encü’ye verilen ceza sokağa çıkma yasakları döneminde meydana gelen hukuksuzlukları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşması ve bir milletvekili olarak yasak sırasında sokağa çıkması nedeniyledir. Yani halkla buluştuğu için, kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle bir arada olduğu için… Halkla buluşmak bir milletvekilinin asli görevidir. Ferhat Encü’ye beş yılın altında verilen cezayı beğenmeyen iktidar usulde yer almayan bir yöntemle savcıya dosyayı temyiz ettirmiştir. Bununla yetinilmemiş kararı kesinleştirip infaza göndermekten de geri kalınmamıştır. Roboski’de öldürülen gencecik çocukların katillerini bulmayanlar, Roboski milletvekilinin vekilliğini düşürerek yakınlarını kaybeden insanların vicdanlarında çok derin bir yara daha açmışlardır. Vicdanlarımız yaralandı evet ama halk nezdinde vekillerimizin vekilliği düşmez. Bu da böyle bilinmelidir.”