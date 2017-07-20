HDP’den dokuz maddelik ‘Demokratik Çözüm Deklarasyonu’

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HDP’nin duyurduğu ‘Demokratik Çözüm Deklarasyonu’nda dokuz maddelik ‘acil demokratik talepler listesi’ de yer aldı.

HDP bugün İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda ‘Demokrasi Şöleni’ düzendi.

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Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve parti sözcüsü Osman Baydemir, taleplerini içeren bir listeyi duyurdu.

Listede yer alan maddeler şöyle:

1- Demokratik siyaset tasfiye edilemez

Demokratik siyaset üzerindeki baskılara, cezalar yoluyla siyasetçilerin tasfiye edilmesine, eş genel Başkanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının tutuklanarak rehin tutulmalarına, halk iradesi yok sayılarak seçilmiş belediyelere kayyum atanmasına, iktidarı eleştirenlerin ve muhalif düşünenlerin düşman, hain veya terörist olarak etiketlenmesine ‘Dur’ diyelim.

2- Evrensel insan hak ve özgürlüklerinden vazgeçilemez

Örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde yoğunlaşan baskılara ve sansüre, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün kullanılmasını engelleyen keyfi uygulamalara, cezaevlerinde tecrit, işkence ve kötü muamele gibi insanlık suçlarına, farklı düşünce, yaşam tarzı ve cinsel yönelime sahip olanların nefret söylemi ile hedef haline getirilmelerine, herkes için kutsal olan yaşam hakkının ihlal edilmesine ‘Dur’ diyelim.

3- Hukukun üstünlüğü ve evrensel demokratik hukuk ilkeleri çiğnenemez

Her türlü denetimden uzak OHAL ve KHK Rejimi’ne, KHK’lerle yapılan ihraçlara, soruşturmalara ve dernek, vakıf ve kitle örgütlerinin kapatılmasına, radyo, tv, gazete, dergi, dijital ve sosyal medya araçlarının kapatılmasına, gazetecilerin tutuklanmasına, uluslararası demokratik sözleşmelere uymayan yargı sistemine ve iktidarın emriyle yapılan yargılamalara ‘Dur’ diyelim.

4- Barıştan vazgeçilemez

İktidardaki savaş blokunun içerde ve dışardaki saldırganlığına; komşu halkların topraklarına işgalci bir zihniyetle asker gönderilmesine, barışın inşasında kilit role sahip olan sayın Abdullah Öcalan üzerinde süren tecrit uygulamasına, tekçi anlayışla farklı kültür, kimlik, inanç ve anadillere sahip olanların düşman ilan edilmesine, başta Kürt halkı ve Alevi toplumu olmak üzere halkların ve inançların ötekileştirilmesine, Sur-Cizre-Hasankeyf gibi Kürt halkının siyasi, tarihsel ve kültürel değerlerinin tahrip edilmesine ‘Dur’ diyelim.

5- Emekçilerin sosyal ve ekonomik hakları gasp edilemez

İş cinayetlerine, grev yasaklamalarına ve ertelemelerine, zorunlu BES, Varlık Fonu, Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Fonu’na bağlı hak gasplarına, mevsimlik, kiralık, göçmen işçilerin ve mültecilerin güvencesiz ve ağır koşullarda çalıştırılmasına, emeklilerin, engellilerin, emekçilerin ve tüm toplumsal emeğin nitelikli ve parasız eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının gasp edilmesine ‘Dur’ diyelim.

6- Doğal ve kültürel varlıklar talan edilemez

Tarihsel ve kültürel hafıza ve doğal dokunun tahrip edilmesine, tarım alanları, zeytinlikler, kıyılar ve su havzalarının sermayenin talanına terk edilmesine, kentsel dönüşüm adı altında şehirlerin betonlaştırılmasına, insanların yerinden edilmesine, yeraltı ve yerüstü varlıklarının kullanılması hakkında yerel halka söz ve karar hakkı tanımayanlara ‘Dur’ diyelim.

7- Gençlerin bugünü ve geleceği karartılamaz

Gençlerin her geçen gün daha fazla işsizliğe mahkum edilmesine, geleceğe olan inançlarının yok edilmesine, üniversiteler üzerindeki her tür baskıya ve öğrencilere söz hakkı tanımayan üniversite yönetimlerine, öğrencilerin niteliksiz ve sağlıksız yurtlara mecbur edilmesine, gençler arasında devlet ve çeteler eliyle teşvik edilen uyuşturucu kullanımına ‘Dur’ diyelim.

8- Kadınların kazanımları yok edilemez

Kadınların sosyal, siyasal ve çalışma yaşamından dışlanmasına, kimliğine, bedenine, yaşam ve giyimine yapılan saldırılara, kadın katliamlarına, kadın emeğinin işyerinde ve evde sınırsızca sömürülmesine, erkek şiddeti ve çocuk istismarı davalarındaki cezasızlık uygulamalarına ‘Dur’ diyelim.

9- Yeni toplumsal sözleşme ihtiyaçtır

Anayasal yurttaşlığa dayanan demokratik, eşitlikçi, sosyal, kadın özgürlükçü, laik, ekolojist, çoğulcu bir anayasa yapabiliriz. Farklı kültürlerin, kimliklerin, anadillerin ve inançların anayasal güvence altına alındığı bir yeni toplumsal sözleşme hazırlayabiliriz. Anadilinde eğitim ve öğretimi herkes için gerçekleştirebiliriz.