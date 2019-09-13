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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den Diyarbakır’da oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Meclis’e gelin

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, 3 Eylül’den beri Diyarbakır il başkanlığı önünde ‘PKK’nın kaçırdığı çocukları’ için oturma eylemi yapan aileleri çözüm için Meclis’e çağırdı.

Fotoğraf: HDP

Ailelerin eylemlerinin ve taleplerinin son derece haklı olduğunu söyleyen Kubilay, Cumartesi Anneleri üzerinden iktidara yüklendi: “Hepimizin hafızalarında diridir. Cumartesi Anneleri’ne ‘paçoz’ diyerek coplatanlar, toplandıkları alandan Cumartesi Anneleri’ni kovanlar, Gebze’de cezaevi önündeki anneleri coplatanlar, şimdi siyasi rant sağlamak için, kayyım gaspının üstünü örtmek için annelerden söz ediyor. Bazı kavramlar bazı ağızlarda ne yazık ki çok eğreti duruyor.”

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‘Çözüm yeri Meclis’tir, komisyon kurulmasına vesile olun’

Oturma eylemi yapan ailelere seslenen Kubilay şu ifadeleri kullandı: “Ailelere ve annelere seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclis’e davet ediyoruz. HDP’nin il binası da partisi de o annelerin partisidir. O binaya girebilirler de orada kalabilirler de. Ama, eğer söz konusu çocuklarının sağ salim evlerine dönmesi ise bunun çözüm yeri Meclis’tir, çözüm adresi ise iktidardır.”

Fotoğraf: DHA

HDP sözcüsü kayıp çocukların araştırılması için bir çözüm komisyonu kurulması önerisini de getirdi: “Biz anneleri Meclis’e davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler, başımızın gözümüzün üzerinde yerleri var. Bütün partilerle, iktidar partisi de dahil HDP de dahil bütün partilerle görüşsünler bir çözüm komisyonunun kurulmasına vesile olsunlar. Bu konuda ısrarlı olsunlar. Kendilerinden bunu özellikle istirham ediyoruz.”

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