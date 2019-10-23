HDP’den Diyarbakır’da kayyım protestosu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli öncülüğünde bir grup, Diyarbakır’da HDP’li belediyelere atanan kayyımları protesto etti.

Fotoğraflar: DHA

Kentte Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlıklarına kayyım atanmıştı. HDP de bunu protesto etmek için Meclis çalışmalarına üç gün katılmama kararı almıştı.

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Temelli ve HDP’li milletvekilleri, Yenişehir ilçesinin Ofis semtindeki parti binasının önünde bugün oturma eylemi yaptı. Eyleme çok sayıda kişi destek verdi.

HDP lideri Temelli, kayyımların kabul edilemez olduğunu belirterek Meclis’e uyarıda bulunup protesto mesajı verdiklerini dile getirdi.

Temelli şöyle devam etti: “Çünkü bu ülkenin kentlerine kayyum atanırken parlamentonun bu konuya kayıtsız kalması, duyarsız kalması kabul edilemez. Parlamento, TBMM, her şeyden önce bu kayyum saldırısını kendisine yönelik kabul etmeli ve bu konuda mutlaka inisiyatif almalıydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de kayyum rejimine karşı sessiz kalırsa, aslında kendi hukuku da ortadan kalkacaktır.”

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Eyleme Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da destek verdi.