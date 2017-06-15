HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Selahattin Demirtaş’ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş’ın yoldaşları olarak sesiz kalmayacağız” dedi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınamış, “Muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” demişti.

‘Darbenin devamı’

Suriçi’ndeki Anzele Parkı önünde kurulan yer sofrasındaki iftarın ardından konuşan HDP Sözcüsü Baydemir, yargının iktidar partisinin adelet kolu haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Bugün, adliye sarayları adalet dağıtmıyor, bir siyasi partinin sopası haline dönüşmüş durumda. 20 Mayıs 2016 günü parlamentoda milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması suretiyle bu ülkede bir darbe gerçekleştirildi. Esas amaç kitlesel olarak HDP’yi tasfiye etmekti. Beş bin HDP’li şu an cezaevinde. Eş genel başkanlarımız Demirtaş ve Yüksekdağ, milletvekillerimiz 4 Kasım darbesiyle tutuklanıp cezaevine konuldu. O günden bugüne değin 90 belediye başkanımız tutuklandı, belediyelerimize kayyum atandı. Bütün bunlar darbeydi.”

Baydemir, Berberoğlu’nun tutuklanmasını ise ‘darbenin devamı ve zulüm’ olarak niteleyerek şöyle devam etti: “Bugün bir darbe daha gerçekleşti. Enis Berberoğlu milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Bize yapılanlar nasıl darbeyse, bu da darbenin devamıdır. HDP olarak ilke partisiyiz, ilke hareketiyiz. Kime haksızlık yapılırsa yapılsın, onun kimliğine bakmaksızın bu haksızlıktır deriz. Kim zulüm yaparsa yapsın, onun kimliğine bakmaksızın, senin yaptığın zulümdür, bu zalimliktir deriz. Bugün de bunu diyoruz. Bu zulümdür, darbedir.”

‘Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız’

Baydemir, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili daha önce verdiği karara sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, Berberoğlu’nun arkasında oldukları mesajını verdi: “Hangi siyasi görüşten olursanız olun, sıranın size gelmesini beklemeyin. Sıranın size gelmesini beklediğinizde, zulme gözünüzü kapattığınızda, nasıl olsa bu zulüm Kürde yapılacak diye beklediğinizde gün gelecek, o zulüm sizi de kapsayacakAnayasa Mahkemesi eğer hükümetin denetiminde değilse, halen zerre kadar hukuk inancı, bilinci kalmışsa derhal kararına sahip çıkmalıdır. Tutuklu milletvekillerinin tümün bırakılması gerekiyor. Selahattin Demirtaş’ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş’ın yoldaşları olarak sessiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun, bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz.”