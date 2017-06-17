HDP’den CHP’ye: Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ‘Adalet Yürüyüşü’ne başlayan CHP’ye “HDP olarak birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Dihaber’in aktardığına göre KESK’in Ankara’daki KHK eylemine katılan Sancar, ‘direnenlerin dikta rejimi heveslilerinin korkulu rüyası olduğunu’ söyledi.

CHP’ye çağrı

“Sadece kendimiz için değil bütün toplum için eşitlik ve özgürlük talebinde bulunuyoruz” diyen Sancar, ‘demokratik talepler ve adalet için yürüyenler’in doğru yaptığını, yürüyüşün haklı olduğunu kaydetti.

HDP’li vekil şöyle devam etti: “Bizim yapmamız gereken açıktır. Güçlerimizi birleştirelim. Küçük nehirler büyük derelere dönüşsün, o nehirler büyük okyanuslara akar. Faşizme direnen onurlu insanlara yürekten selam gönderiyoruz. Demokratik güç birliği ve ortak demokratik mücadele için üzerimize düşeni yapacağız, herkesin de bu sorumluluğu göstereceğine inanıyoruz. Dünkü hatalarına rağmen bugün adalet ve demokrasi için yürüyenler doğru yapıyor. HDP olarak birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

AİHM’e ‘hukuksuzluk’ eleştirisi

Eylemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) KHK’yla ihraç edilen yurttaşın başvurusunu OHAL Komisyonu’nu adres göstererek reddetmesine de tepki vardı.

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, “Biz KESK üyeleri olarak bu kararı kabul etmiyoruz. Hem AİHM hem de komisyon iki milyon mağduru ilgilendiren bir hukuksuzlukta bu kadar keyfi ve yavaş davranamaz” dedi.