HDP’den CHP-İYİ Parti-SP ittifakına: Bizsiz olmaz

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP’yle MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ karşısında bütün muhalefetin yan yana gelmesi gerektiğini belirtirken, “Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz” diye konuştu.

Partisinin Urfa programında konuşan Temelli, iktidarın panik halinde seçimleri 24 Haziran’a aldığını dile getirirken, “Tek bir amaçları var, bir an önce seçim yapmak, yangından malı kaçırmak. Bunlar oy çalma konusunda da uzmanlaşmışlar. 16 Nisan’da oyları çaldılar, referandum sonucu Anayasa değişikliği gerçekleşti. O Anayasa değişikliğinden tek madde yürürlükte, o da partili Cumhurbaşkanlığı” dedi.

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‘Seçim bizim için amaç değil, ama önemli’

HDP’nin kendi adayıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğini hatırlatan Temelli, AKP ve MHP ittifakını, “Bakın daha seçim sonuçları ortada yokken koalisyon kurdular. Pazarlık yaptılar. Kendi seçmeninin iradesine bile saygı duymayan bir iktidar var karşımızda” diye eleştirip muhalafete seslendi: “O zaman bütün muhalefet yan yana gelmeli. Onların yöntemleriyle değil. Mücadelemizi yükselterek, demokrasi ve onurlu barış mücadelesini yükselterek. Bunu başarmak için 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Seçim bizim için amaç değil, ama önemli. Seçimden sonra da mücadelemiz devam edecek.”

‘Türkiye’nin önünü hep beraber açalım’

HDP lideri SP-İYİ Parti ve CHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerine de değindi: “Bakın habire aday arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz. Bizi ötekileştirerek, yok sayarak yaptığınız siyasetin Saray’dan farkı olmaz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınız. Gelin Türkiye’nin adayında, emek demokrasi güçlerinin adayında, halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye’nin önünü hep beraber açalım.”

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Sıfır baraj ittifakı

CHP ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde milletvekili seçimlerinde uygulanacak ve resmi adının ‘huzur ittifakı’ olması gündemde olan bir işbirliği modeli üzerinde durulduğu belirtilmişti.

CHP’lilerin İYİ Parti’nin de katılımıyla Saadet Partisi’nin Meclis’e girmesini sağlayacak işbirliğini ‘sıfır baraj ittifakı’ olarak sunduğu kaydedilmişti.

HDP kanadındaysa tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi konusunda eğilim güçlenirken, CHP’nin muhalefet partilerini bir araya getirmek üzere gündeme getirdiği ‘sıfır baraj ittifakı’ formülüne de destek verilmesi kararlaştırıldığı bildirilmişti.