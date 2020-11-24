HDP’den Bahçeli’ye: Söylediklerinin hiçbir hükmü yok

HDP, partinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklaması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi.

Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında, Demirtaş için “Demirtaş teröristtir, ‘Devran’ isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden terör sevicidir” demişti.

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HDP Genel Merkezi, bu sözlerin ardından Bahçeli’yi anmadan Twitter’dan şunları yazdı: “Susurluk çetelerinin artığı mafyadan medet uman, onlarla işbirliği yapan iktidar ortağının Demirtaş hakkında söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Demirtaş, Türkiye halkları için bedel ödemekte olan onurlu bir siyasetçidir. Onun hakkında konuşmak mafya sevicilerin haddi değildir.”