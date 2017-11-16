HDP’den AYM’nin Yıldırım kararına tepki: Bunun için mi bir yıl beklediniz?

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HDP, partinin Mardin milletvekili Gülser Yıldırım’ın tutuklanmasının hukuki olmadığına yönelik başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sert çıktı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getiren HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, AYM “Gerçekten sormak istiyoruz, Anayasa Mahkemesi bunun için mi bir yıl bekledi?” diye seslendi.

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Kararın, siyasetin yargı üzerindeki etki ve yönlendirmesinin devam ettiğini gösterdiğini aktaran Kerestecioğlu, mahkemenin milletvekillerinin tutuklu yargılanmamasına ilişkin kendi kararlarına uymadığını kaydetti.

Kerestecioğlu, sözü HDP’nin diğer tutuklu vekillerine ve gündemde olan işadamı Rıza Sarraf’a getirdi: “Dışişleri Bakanlığı’na soruyoruz… ‘Beş gündür haber alamıyoruz’ dediğiniz Reza Zarrab hakkında bilgi almak için ABD’ye yazılı nota veriyorsunuz. Bu Meclis’in tutuklu 11 milletvekili sizi ilgilendirmiyor, Reza Zarrab’ı soruyorsunuz. Niye soruyorsunuz? Gerçekten merak ediyor Türkiye, niye soruyorsunuz? Hangi yolsuzluklar ortaya çıkacak, kimin ilişkileri ortaya çıkacak? Bunun için mi soruyorsunuz? ‘Tutuklama bir tedbir olmaktan çıkarılmış, bir cezalandırma aracına dönüşmüştür’ sözünü söylemek buradan, bir klişe ve gerçekten artık zül geliyor. Sıkıyönetim mahkemelerinde de bulundum, DGM’lerde, özel yetkili mahkemelerde de bulundum ama bugün bu ülkeyi, bu ülkenin yargısını hepsinden beter bir hâle getirdiniz. Gerçekten, artık ‘Yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkesidir’ deniyor ya, böyle bir devlet yok artık. Ne yargı bağımsızlığı var ne hukuk devleti var.”

‘Hukuk beklemiyorduk’

HDP’nin diğer grup başkan vekili Ahmet Yıldırım, AYM’nin ‘Türkiye’de ortak yaşam kültürünü paramparça eden bir kararın altına imza attığını’ savundu.

AYM’nin bu kararla “Ben eski kararlarımı gerekirse siyasallaşmış yargı hâlimle yerle yeksan ederim. Kendi kararlarımı bile tanımam, içtihatlarımı, evrensel hukuk normlarını ayaklarımın altına alarak bunu yaparım” dediğini öne süren HDP’li siyasetçi, “Biz zaten Anayasa Mahkemesi’nden hukuki karar falan beklemiyorduk ama belki bu ülkeyi oluşturan halkların ortak yaşam kültürünün kadrine bir adım atarlar diye bekliyorduk” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz birileri gibi ‘Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyoruz, saygı da duymuyoruz’ da demeyeceğiz ama şunu diyeceğiz… ‘Yargı siyasallaşmıştır’ diyeceğiz, ‘Bu karar siyasidir’ diyeceğiz, ‘Ülkenin bir bölümüne düşman hukuku uygulanmıştır’ diyeceğiz. Bu karar, bu ülkede 6,5 milyon oy almış bir siyasi partiye, onun seçilmişlerine karşı uygulanan düşman hukukudur. Öbür türlü, kim bu yargıyı kutsamış, kim tanımamış, kim saygı duymuş duymamış, işin orasında değiliz. Birileri, bizim, bu kararın tarafsız ve bağımsız yargının ürünü olduğumuza inanmamızı bekleyebilir. Bu ülkede yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyen, kendini kandırmaya çalışıyor, kendi akli melekeleriyle alay ediyordur. Şunu ifade edelim: Biz, hâlâ aklımızı, ahlakımızı, vicdanımızı yitirmedik.”