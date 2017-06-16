HDP’den AYM önünde oturma eylemi: Tutuklu vekilleri gündeminize alın

HDP, tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde oturma eylemi yaptı.

Partinin açıklamasına göre HDP’li vekiller Ankara’daki AYM önünde mahkemenin tutuklu vekillerin durumunu gündemine almadığı gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

Eylemde konuşan grup başkan vekili Ahmet Yıldırım, 4 Kasım 2016’da beş farklı kentte eş başkanları ve vekillerine yönelik ‘tek bir merkezden düğmeye basılmışçasına’ operasyon yapıldığını söyledi.

AYM’den ‘bir imtiyaz ve iltimas beklemediğini’ anlatan Yıldırım, “Biz yapılan darbeye ortak olması bir yana bu darbenin ortadan kaldırılmasına hizmet edecek bir karar almasını bekliyoruz” dedi.

Yıldırım, AYM’nin 2015’te gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklandıktan 92 gün sonra karar verdiğini belirterek, şunları söyledi: “AYM bir karar verdi. Doğru bir karar verdi. Bir hukuksuzluğu ortadan kaldırmak adına tutukluluk haline son verdi. İki gazeteci için o tezcanlılığı gösteren AYM, altı milyon insanın oyuna mahzar olmuş 15-20 milyonun iradesini taşıyan 11 milletvekiliyle ilgili suskunluğunu koruyor.”

AYM, 25 Şubat 2016’da iki gazetecinin tutuklu bulunması nedeniyle ‘hak ihlali’ kararı vermişti. Kararın gönderildiği İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de ertesi gün Dündar ve Gül’ü tahliye etmişti.

‘AYM korkuyor’

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da AYM’nin tutumunu ‘hukukla ve mantıkla açıklamanın mümkün olmadığını’ savundu.

Sancar, şunları kaydetti: “Belli ki AYM de tüm yargı erki gibi korku, baskı altında. Bugün yargı, iktidarın isteği dışında karar verebilecek bir durumda değil. İktidar bir kararnameyle istediği hakim ve savcıyı açığa alabilir. Örnekleri de geçtiğimiz 11 ayda sıklıkla yaşandı. Mahkemeler iktidarın bir aracı gibi hareket etmek zorunda bırakıldı. Yine de vicdanlı hakimler olduğu inancımızı yitirmek istemiyoruz. Adalet talebi demokrasiyi güçlendirme, barışı tesis etme talebidir. Biz hep bu talep doğrultusunda yürüdük. Demokrasi mücadelesini en geniş çerçeve büyüteceğiz. CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması da aylardır dile getirdiğimiz uyarıların haklılığını göstermiştir.”

HDP, AYM’ye başvurusunda tutuklu vekillerinin durumlarının öncelikli olarak görüşülmesini ve tahliye yönünde karar verilmesini istiyor.

HDP’nin halen eş başkanları Selahattin Demirtaş dahil 11 vekili tutuklu.