HDP’den ‘Asgari ücret 3 bin lira olsun’ önerisi: Vergi de alınmasın

HDP, asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılmasını, vergi kesintisi yapılmamasını istedi.

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AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis açılır açılmaz bekçiler ile barolar hakkında yasanın görüşüldüğünü, vatandaşların gündeminin ise geçim, iş, aş derdi olduğunu söyledi.

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Paylan, salgın sonrası çok sayıda kişinin işsiz kaldığını belirterek bu vatandaşlara herhangi bir doğrudan gelir desteği verilmediğini ifade etti.

HDP’li vekil şu öneride bulundu: “Açlık sınırı 2 bin 431 TL’ye çıktığı, asgari ücret ise 2 bin 324 TL. Asgari ücreti altı ayda bir belirleyip en azından açlık sınırının üzerine taşımalıyız. Bizim önerimiz; asgari ücretin vergi dışı bırakılarak en azından ilk adımda 3 bin TL’ye çıkarılmasıdır. Açlık sınırı 2 bin 431 TL iken asgari ücret 2 bin 324 TL’de kalamaz.”

Paylan, emekli ikramiyesinin de en az 2 bin 500 TL’ye çıkarılmasını önerdi.