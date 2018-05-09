Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’den adaylığa başvurmayan Altan Tan: Marjinal sol HÜDA PAR’la ittifaka izin vermedi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için HDP’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmadı.

Fotoğraf: DHA

K24’e konuşan Tan, aday olmamasına gerekçe olarak, ‘solun Kürt siyasal hareketi içerisindeki etkisini’ ve ‘HDP’nin HÜDA PAR’la ittifak yapmamasını’ gösterdi.

Reklam

HDP’ye adaylık için müracaat etmediğini söyleyen Tan şöyle devam etti: “HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de marjinal solun Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP – HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi.”

‘Ensar’a sahip çıkan Tan için Demirtaş’tan icraat yok laf var

Ensar’a sahip çıktı diye ‘uyarıldığı’ bildirilen HDP’li Tan: Öyle bir şey yok, sohbet ettik

HDP’den Ensar’a ısrarla sahip çıkan vekil Tan için ‘tık yok’: Kapsamlı tartışmadık

HDP’li Tan, Ensar’ı sahiplenmesini eleştirenlere çattı: Çakma sosyalistler

Ensar’a bir kez daha sahip çıkan HDP’li Altan Tan’ın akıbeti MYK gündeminde

Şimdi HDP yönetimi düşünsün: Tan, çocuğa cinsel istismarı ‘seks skandalı’ sanıyor

Ensar’a ‘sahip çıkan’ HDP’li Altan Tan, AKP’nin izinde: Bir olayla suçlamak yanlış

HÜDA-PAR’dan HDP ile seçim ittifakı yanıtı: Barajı aşmak için partiler bir araya gelebilir

 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...