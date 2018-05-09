HDP’den adaylığa başvurmayan Altan Tan: Marjinal sol HÜDA PAR’la ittifaka izin vermedi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için HDP’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmadı.
K24’e konuşan Tan, aday olmamasına gerekçe olarak, ‘solun Kürt siyasal hareketi içerisindeki etkisini’ ve ‘HDP’nin HÜDA PAR’la ittifak yapmamasını’ gösterdi.
HDP’ye adaylık için müracaat etmediğini söyleyen Tan şöyle devam etti: “HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de marjinal solun Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP – HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi.”
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