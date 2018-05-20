HDP’den aday olan Şık: AKP kaybedecek, Türkiye’de restorasyon süreci başlayacak

HDP’den milletvekili adayı olduğunu açıklayan gazeteci Ahmet Şık, 24 Haziran’da AKP’nin kaybedeceğini ve sonrasında Türkiye’de bir restorasyon sürecinin başlayacağını belirterek “O süreçte HDP de önemli bir rol üstlenecek ve kişisel olarak ben de katkı sunmaya çalışacağım” dedi.

Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Şık, milletvekilliği adaylığını, ‘Türkiye’de başlayacak restorasyon sürecinin bir parçası olmak’ olarak gerekçelendirdi.

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Şık şunları söyledi: “Şu kesin, HDP’den milletvekili adayı olduğum önümüzdeki seçimlerde AKP iktidarı kaybedecek ve Türkiye’de bir restorasyon süreci başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan’ın saltanatı etrafında birleşen bir iktidar bloku var. Erdoğan hanedanlığı, AKP, yandaşlardan oluşan devlet bürokrasisi, ülkenin talan edilmesinin ortakları olan sermaye grupları ve elbette medyanın suç ortaklığı yaptığı bu iktidar blokunun 15 yılda yarattığı ağır bir tahribat var. 24 Haziran seçimleri yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve geçmişten gelenlerin üzerine eklenen 15 yıllık tahribatın giderilmesi için bir onarım süreci başlayacak.

Yarının bağımsızlığından kuvvetler ayrılığına, düşünce ve ifade hürriyetinden basın özgürlüğüne, seküler yaşamın daralmasından devletin laiklik ilkesine aykırı hukuksuzluklara, 12 Eylül cuntasına rahmet okutan bir anlayışla ortadan kaldırılmaya çalışılan akademik özerklikten eğitimdeki dinselleştirme politikalarına ve elbette Kürt sorununun çözümünde ısrar edilen savaş politikalarının sona erdirilmesine kadar birçok alanda yeni bir devlet anlayışı inşa edilmek zorunda kalınacak. O süreçte HDP de önemli bir rol üstlenecek ve kişisel olarak ben de katkı sunmaya çalışacağım.”

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İnsanların kendisini HDP’ye yakıştırdığı kadar CHP’ye de yakıştırdığını belirten Şık, iki parti arasında eşit mesafede durmaya çalışan biri olduğunu söyledi. Şık, HDP tercihiniyse şu sözlerle anlattı: “Ezen ezilen ilişkisinden doğru baktığımızda HDP’den yana saf tutmak doğrudur. Bu dönemde HDP’nin iki eski eş genel başkanı da dahil olmak üzere toplam 11 milletvekili, onlarca belediye başkanı, yüzlerce belediye meclis üyesi ve binlerce seçmeni tutuklandı. İktidarın düşman bellediği bir parti ve siyasi anlayış haline dönüştürülerek kriminalize edildi. HDP çok ağır bir saldırı altında. Biraz vicdan sahibi olan herkesin, eğer taraf tutmak gerekiyorsa HDP’nin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Kürt siyasal hareketine omuz vermesi gerektiğini düşünüyorum.”