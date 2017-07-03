HDP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne ziyaret: Herkesi kapsayacak bir noktaya gelmeli

HDP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret etti.

Yürüyüşe katılan heyette HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oluç, Sezai Temelli; MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı; HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’la milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve siyasetçi Ahmet Türk yer aldı.

Yürüyüşte açıklama yapan Türk, “En fazla adaletsizliğe uğrayan Kürtlere demokratik şartlar sağlanmazsa, adalet arayışımız eksik olur. Adalet Yürüyüşüne destek vermek için buradayız. Kimseyi dışlamadan, herkesi kapsayacak bir noktaya taşınması gerekir” diye konuştu.