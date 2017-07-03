Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

HDP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne ziyaret: Herkesi kapsayacak bir noktaya gelmeli


Share75
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 75

 

HDP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret etti.

Fotoğraf: @dokuz8haber

Yürüyüşe katılan heyette HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oluç, Sezai Temelli; MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı; HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’la milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve siyasetçi Ahmet Türk yer aldı.

Yürüyüşte açıklama yapan Türk, “En fazla adaletsizliğe uğrayan Kürtlere demokratik şartlar sağlanmazsa, adalet arayışımız eksik olur. Adalet Yürüyüşüne destek vermek için buradayız. Kimseyi dışlamadan, herkesi kapsayacak bir noktaya taşınması gerekir” diye konuştu.

‘Demokrasi nöbeti’ni örnek gösteren CHP: Sokakta adalet de aranabilir

‘Adalet Yürüyüşü’nün tarihini ‘manidar’ bulan Kurtulmuş: CHP uyanık olmalı

Reuters kareleriyle 19’uncu gününde ‘Adalet Yürüyüşü’

Yüksekdağ’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ne: Yüzde 49’dan fazlasıyız, adaleti kazanabiliriz

Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı: Duyumlar alıyoruz, lütfen sadece alkışlayın

‘Mesele Edirne’ye yürümek değil’ diyen Demirtaş: Muhalifler buluşturulmalı

‘Hükümet bizi dikkate almadı’ diyen Kılıçaroğlu: İş demeç vermekle olmuyor

AKP’li vekil ‘Adalet Yürüyüşü’nün sırrını ‘çözdü’: Gezi olaylarını hortlatmak

HDP heyeti yarın ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret edecek, katılım tartışması sürüyor

‘Yürüyüş duvara karşı’ diyen Kılıçdaroğlu: Sonrasında yeni planları uygulayabiliriz

ANAR Genel Müdürü: ‘Adalet Yürüyüşü’ne yürümeyenler de olumlu bakıyor

‘Adalet Yürüyüşü’ kortejine Sakarya il girişinde taşlı saldırı: Bir kişi başından yaralandı

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Aslı Erdoğan: Perde bizimle açıldı, şimdi yüz binleriz

‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gün: Sıcak hissediliyor, Sarıgül ve Eliaçık da katıldı

Valilik ‘Kılıçdaroğlu’na suikast’ iddiasını yalanladı: Sakarya’daki gözaltı ‘ByLock’tan

Kılıçdaroğlu’nun doktoru Cihangir İslam: Sıcak zorluyor ama sağlık durumu iyi

‘Adalet Yürüyüşü’ için ‘Aileler çocuklarını sokağa döksün’ diyen yurttaş tutuklandı

Sanatçılar ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor: Zorbalığa karşı ses sokaklardan gelir

‘Adalet Yürüyüşü’nde 16’inci gün: Okkan’ın mezarına çiçek, Gülriz Sururi de katılımcı

‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren Kılıçdaroğlu: ‘Bir yolunu bulup sesini keselim’ arayışı var

‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp spazmı geçiren CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın durumu iyi

Sendika yöneticisinden CHP’ye: Milletin sabrını zorlamayın, Maltepe’yi dar ederiz

Kulis: Yürüyüşün ilk gününden beri Saray çılgına döndü, Erdoğan araştırma yaptırıyor

Fotoğraflarla ikinci haftasında ‘Adalet Yürüyüşü’

‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününde: O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılım büyüyor: Drone 15-16 bin kişiyi görüntüledi

Kılıçdaroğlu duyurdu: ‘Evet’ cephesinin dörtte üçü yürüyüşü destekliyor

‘Adalet Yürüyüşü’nde 14’üncü gün: Ülkücüler ve sosyalistlerden destek

Bozdağ’dan CHP’ye ‘provokasyon’ yanıtı: Rahatsız olunsaydı yürüyemezdiniz

Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz

Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına gübre dökenler serbest

CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar

‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza

‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’

Madde madde: CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ genelgesi


Share75
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 75


SON HABERLER

Gazprom, Türkiye’ye Rus gazını ithal eden şirketten çıkıyor

Türkiye’ye Rus gazını ithal eden Enerco ve Avrasya şirketlerindeki yüzde 60’lık kontrol hisselerini yöneten Promak şirketinden çıkacağı konuşulan Rus enerji şirketi Gazprom’un, artık sadece ihracatçı firma sıfatıyla çalışacağı öne sürüldü. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...