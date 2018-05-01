HDP’den 4 Mayıs için Abbasağa Parkı’na çağrı: Adayımız Demirtaş

Bu yıldan itibaren Türkiye ekonomisinin büyüme hızında düşüş öngören Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomi için dört riski şöyle sıraladı: “Yüksek düzeydeki dış finansman ihtiyacı, düşük döviz rezervleri, yatırımcıların gelişen piyasalardan çıkma eğilimi, iç ve dış jeopolitik riskler.”