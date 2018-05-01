HDP’den 4 Mayıs için Abbasağa Parkı’na çağrı: Adayımız Demirtaş

HDP, cumhurbaşkanı adaylarının Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş olduğunu duyurdu.
Parti yetkilileri, Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminde HDP’nin adayı olarak gösterileceğini söylemişti.
HDP tarafından hazırlanan çağrıda, Demirtaş’ın adaylığının 4 Mayıs günü saat 17.0o’de İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda açıklanacağı belirtildi.
Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.
CHP de adayını 4 Mayıs günü saat 10.00’da açıklayacak.