HDP’de yedi vekil adayı değişti: Cezası kesinleşen Baluken ile Birlik liste dışı

HDP’nin açıkladığı vekil adayları listesinde yedi kişinin ismi değişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin listesindeki yedi kişinin milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığını belirterek bu isimlerin değişmesini istemişti.

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HDP gerekli değişiklikleri yaptı.

Adaylığı açıklandıktan sonra dokuz yıl iki aylık hapis cezası onanan Batman 1’inci sıra milletvekili adayı İdris Baluken’in yerine HDP’nin YSK üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki gösterildi.

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İstanbul 3’üncü bölge birinci sıra adayı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker’in yerine Zeynel Özen, Şırnak 1’inci sıra milletvekili adayı Abdullah Güngen’in yerine ise Hasan Özgüneş gösterildi.

Şırnak milletvekili adayı Leyla Birlik’in yerine 4’üncü sıradaki Nuran İmir 2’nci sıraya alınırken, Serdar Küni de 4’üncü sırada aday gösterildi. Bursa 1’inci bölgeden aday gösterilen Yüksek Akgün’ün yerine Adnan Şahin, Gaziantep 2’nci sıradan gösterilen Bedriye Yorgun’un yerine Berivan Özpolat Şimşek aday gösterildi.