HDP’de Temelli eş başkanlıktan çekildi, yerine Sancar aday

Halkların Demokratik Partisi (HDP), eş başkanlık seçiminin yapılacağı Dördüncü Olağan Kongresi’nde, Sezai Temelli yerine Prof. Mithat Sancar’ın aday gösterileceğini açıkladı.

Mithat Sancar (solda) ve Sezai Temelli.

Pazar günü yapılacak seçim öncesinde HDP’den yapılan açıklama, şöyle:

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“23 Şubat 2020 tarihinde ‘Geleceğe Yürüyoruz‘ şiarı ile 4. Büyük Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu temelde Eş Genel Başkanlık ve partimizin yetkili kurullarına yapılan aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere kurulan Merkezi Mutabakat Komisyonumuz çalışmalarında sona gelmiş bulunmaktadır. Bileşen partilerimizin temsilcileri, Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Toplum Kongresi ve bireylerden oluşan komisyonumuz kongre öncesi olabildiğince geniş kesimler ile fikir alışverişinde bulunmuştur. Komisyon olarak partimizin çoğulcu yapısına uygun bir yönetim kadrosu oluşturmak öncelikli hedefimiz olmuştur.

Bu doğrultuda cezaevlerinde bulunan bütün tutsak siyasetçi arkadaşlarımızdan demokratik siyaset alanında ulaşılabilen tüm kesimlerle, halklar ve inanç gruplarının temsilcileriyle, emek örgütleri ve kadın örgütleriyle, her iki kongremiz olan HDK ve DTK’den bileşenlerimizle ve aydın, yazar, sanatçı, aktivist, gazeteci ve akademisyenlerle toplantılar yapılmış, görüş ve önerileri alınmıştır. Gerek bu görüşmelerde gerekse partimizin komisyon ve kurullarında yapılan tartışmalarda partimizin başarısı için izlenecek yol haritası netleştirilmiştir.

Gelecek dönem için kongreye katılan delegelerin onayı ile çalışmalarını yürütecek Eş Genel Başkanlar, Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu için partimize yapılan başvurular ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Gelinen aşamayı Merkezi Mutabakat Komisyonu adına kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Merkezi Mutabakat Komisyonumuz Eş Genel Başkanlık adaylığı için Sayın Pervin Buldan ve Sayın Mithat Sancar’a teklif götürmüştür. Sayın Buldan ve Sayın Sancar, komisyonumuzun teklifini kabul etmiştir. Adaylık onayını kongre delegelerimiz verecektir.

Partimizin kuruluşundan bugüne kadar her aşamasında emek veren, HDP fikriyatının toplumsallaşmasında her türlü çabayı gösteren ve demokrasi mücadelesine büyük katkılar sunan Eş Genel Başkanımız Sayın Sezai Temelli’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”