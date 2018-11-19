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Yaramazlara biraz batar!

HDP’de Roboski çatlağı: Ayhan Bilgen parti yönetiminden istifa ediyor

HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen’in, bugün eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yle görüşüp grup başkan vekilliği ve MYK üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: HDP

Bilgen’in dün Twitter’dan atıp kaldırdığı mesaj tartışma yaratmıştı.

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Bilgen, “Eğer bir konuya ‘dava’ diye sahip çıkmak gerekiyorsa ‘Roboski davası’ bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum” demişti.

Bilgen sosyal medyadaki tartışmanın ardından Twitter’dan şu paylaşımda bulundu: “Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta!”

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Ardından Medyablok sitesine konuşan Bilgen, “Roboski davası benim için özel bir şey ifade ediyor. Bu davanın sonuçlarından kendimi sorumlu tutuyorum” dedi.

Bilgen, “Partinizdeki görevi mi bırakıyorsunuz” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Bilgen’in bugün açıklama yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Irak sınırında çoğu çocuk 34 köylü, TSK’nın savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından Genelkurmay Başsavcılığı takipsizlik kararı verirken Anayasa Mahkemesi de başvuruları reddetmişti.

Son olarak 281 başvurucu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yolunu tutmuştu. Ancak AİHM, avukatların belgeleri iki gün geç yollaması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştu.

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