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Yaramazlara biraz batar!

HDP’de lider adayları netleşirken: Taban Demirtaş’ı istiyor

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HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak kongre öncesi eş genel başkan adayları ortaya çıkmaya başladı ancak tabanda aday olmayacağını açıklayan tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş ön planda.

Baydemir, Buldan, Bilgen, Kaya…

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği bölge konferanslarının ardından genel merkezde dün parti meclisi toplantısı yapıldı. Bugün toplanması beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eş başkan adaylarının belirlenmesi amaçlanıyor.

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Kadın eş başkanın Kürt siyasi hareketinden belirlenmesi durumunda erkek eş başkanın bileşenlerden seçileceği, kadın liderin bileşenlerden çıkması durumunda ise Demirtaş’ın yerine gelecek ismin Kürt siyasi hareketinden olacağı öğrenildi.

İmi geçenlerin başında mevcut eş genel başkan Serpil Kemalbay, Pervin Buldan, Hüda Kaya, Besime Konca ve Tülay Hatimoğulları’nın ismi geçiyor.

Erkek eş başkan için öne çıkan isimler ise Osman Baydemir ve Ayhan Bilgen.

Edinilen bilgiye göre, aday olmayacağını açıklamasına karşın parti tabanında Demirtaş’ın eş genel başkan olması yönündeki talep öne çıktı.

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