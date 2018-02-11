HDP’de kurultay günü: 32 bin kişi katıldı, sıkı güvenlik önlemi var

HDP’nin eş genel başkanlarını seçeceği kurultay bugün gerçekleştiriliyor.

Partinin 3’üncü olağan kongresi için birçok kentten HDP’liler otobüslerle Ankara’ya geldi. Ankara Milletvevkili Sırrı Süreyya Önder kongreye 32 bin kişinin katıldığını açıkladı. 10 bin 500 kişi kapasiteli salona sığmayan partililer salonun çevresinde büyük bir kalabalık oluşturdu.

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Ankara Spor Salonu’ndaki kongrede eş genel başkanlık HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve eş genel başkan yardımcısı Sezai Temelli aday oldu.

Başka aday olmadığı için delegelerin oy kullanmasının ardından partinin yeni eş genel başkanları kesinleşecek.

Mevcut eş başkan Selahattin Demirtaş bir daha aday olmayacağını bildirmişti. Eski eş genel başkanı Figen Yüksedağ’ın yerine bir süreliğine görev yapan Serpil Kemalbay da bugün koltuğu devredecek.

‘Sıkı önlem’

Polis ekipleri kongrenin düzenleneceği salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı. Salonun çevresinde TOMA, atlı polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopterinin havadan kontrolü sağladığı görüldü.

Partililerin üst aramalarında şarj aleti, kalem, çakmak, dizüstü bilgisayar, kulaklık, ‘powerbank’lar salona alınmadı.

Bu arada yetkililer, kongreyi izleyecek sarı basın kartı sahibi gazetecilerin kamera, dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesiyle içeriye girmelerine sonradan izin verdi.

Otobüsler de arandı

Kongre öncesi şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de başkente giriş noktalarında geniş güvenlik tedbirleri aldı. Gece saatlerinden itibaren Ankara’ya gelen araçların bagaj kontrollerinin yanı sıra yolcuların kimlik kontrolleri de yapıldı.