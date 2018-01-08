HDP’de Demirtaş sonrası kulisleri: Üç isim öne çıktı

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kongrede tekrar aday olmayacağını açıklamasından sonra HDP’de liderlik için üç isim öne çıktı.

14 aydır tutuklu Edirne Cezaevi’nden bulunan Demirtaş, HDP yönetimine gönderdiği mektupla 11 Şubat’taki kongrede aday olmayacağını bildirmişti.

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Cumhuriyet’ten Mahmu Lıcalı’nın haberine göre ocak bitmeden HDP’nin yapacağı 15 konferansta parti tabanı ve delegelere kimi eş genel başkan olarak görmek istedikleri sorusu yöneltilecek. Söz konusu toplantılardan çıkacak sonuç, HDP’nin yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra nihai bir isim belirlenecek.

Öne çıkan isimler

HDP’nin yetkili kurullarında tartışılmasa da parti kulislerinde kimin eş genel başkan olabileceği konusunda pek çok isim dile getiriliyor.

Bu kapsamda öne çıkan isimlerin başında HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İmralı Heyeti üyesi ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geliyor. Üç isim arasında Baydemir ağırlık kazanıyor.