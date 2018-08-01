HDP, Yüksekova’daki saldırıyı kınadı: Üzüntümüz büyük

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Yüksekova’da astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada 25 yaşındaki Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Saldırıyla ilgili Buldan ve Temelli’nin yaptığı “Üzüntümüz büyük” başlıklı yazılı açıklamada şöyle dendi: “Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır.”