HDP yönetiminin ırkçılıkla suçladığı Hasip Kaplan partiden istifa etti

Partinin eş başkanlığına ‘bir Türk’ün göz diktiğini’ belirterek HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik ağır ifadeler kullanan eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, gelen tepkilerin ardından HDP’den istifa etti.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden aday olmayacağını bildirmişti. Bunun üzerine partinin 11 Şubat’taki kurultayında eş başkanın kim olacağı tartışmaları başlamıştı.

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Kaplan da Twitter hesabından eş başkanlığa bir Kürt’ün seçileceğini belirterek makama ‘bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söylemişti. HDP ‘ırkçı’ bulduğu sözler nedeniyle Kaplan’ı kınamıştı.

HDP’ye son uyarım,

Halkların,Farklı inanançların,emekçilerin,Solun,devrimcilerin,emekçilerin en çok birliğini ve dayanışmasını ben savundum,

Kürt halkının % 90 oy verdiği

Partimizde lütfen realiteye dikkat edin..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) January 9, 2018

Kaplan, dün gece HDP’nin kınama mesajı sonrası sözlerinin arkasında durdu: “HDP’ye son uyarım, halkların, farklı inançların, emekçilerin, solun, devrimcilerin, emekçilerin en çok birliğini ve dayanışmasını ben savundum, Kürt halkının yüzde 90 oy verdiği partimizde lütfen realiteye dikkat edin!”

Hasip Kaplan sabah saatlerinde de bir dizi tweet atarak bu kez istifa ettiğini duyurdu. Kaplan “HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok, siyasetten de partiden istifa ediyorum. Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın” dedi.

HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın https://t.co/3bvUBKIvPv — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) January 10, 2018

HDP’de EşBaşkanlık modeli getirilirken,

Kadın/Erkek olsun dedik, cins ayrımcılığına karşı çıktık

Türk/Kürt farklı halklardan, eşitlik olsun dedik,

Şimdi Demirtaş’ın yerine göz koyanlara karşı çıkmak ırkçılık mı?oluyor? — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) January 10, 2018