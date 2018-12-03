HDP yerel seçimler için ‘istisnai yerlerde’ ittifaka yeşil ışık yaktı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirtti.

31 Mart 2019’da yapılacak seçim için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Temelli, fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını ve gerekli komisyonların kurulduğunu söyledi.

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Seçim politikalarının her yerde seçime girmek olduğunu söyleyen Temelli, ‘istisna’ olan yerlerde ortak hareket etmenin doğal olduğunu belirtti: “Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var.”