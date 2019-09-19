HDP, Yeni Şafak’tan şikayetçi: Demokratik siyasete darbe rejiminin merkez üssü

Halkların Demokratik Partisi (HDP), iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yayınlayan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, gazetenin HDP’ye yönelik ‘yalan haberler’iyle ‘demokratik siyasete darbe rejiminin merkez üssü’ olduğunu ifade etti.

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Gazetenin, Diyarbakır’da PKK’nın sivilleri hedef aldığı saldırı sonrası “Saldırıyı HDP yaptı” manşeti attığını dile getiren Azad, saldırıyı kınadıklarını kaydetti. Azad, gazetenin bugün de “Belediyeleri Kandil Yönetiyor” diye manşet attığını anlattı.

HDP’li yönetici şöyle devam etti: “Yeni Şafak ve AKP borazanı olan diğer medya organları, kayyım darbesine karşı yükselen tepkileri bastırmak, darbeye meşruiyet kazandırmak için attıkları bu manşetlerle her gün rezilliklerine bir yenisini daha ekliyorlar.”

Azad, Yeni Şafak’ın yaptığının 28 Şubat andıçlarından farkı bulunmadığını belirterek “Bir daha tekrarlayalım ki, Yeni Şafak’ın yaptığı demokratik siyaseti tasfiye etmeye yönelik bir darbe suçudur” ifadelerini kullandı.

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Azad, gazete hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunulacağını, Basın Konseyi’ne de şikayet edileceğini bildirdi.