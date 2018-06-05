HDP: Yasak yoktu, polis engel oldu; miting 15 dakika sürdü

HDP, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki mitinglerinin yasaklanmamasına rağmen polis tarafından ‘keyfi’ olarak engellendiğini bildirdi.

Partinin yazılı açıklamasında eş genel başkan Sezai Temelli’nin de bulunduğu HDP heyetinin ilçeye girişinden itibaren zırhlı araçlarla takip edildiği belirtilerek tüm araçların yol boyunca durdurulup arandığı kaydedildi.

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Açıklamada, parti otobüsü miting alanına gittiğinde, tüm izinlerin alınmış olmasına rağmen polis tarafından etkinliğin yapılamayacağının söylediği aktarıldı.

HDP, valilikle ve kaymakamlıkla görüştüklerini, iki kurumun da böyle bir engelden haberdar olmadıklarını söylediğini belirterek kendilerine polisin inisiyatif aldığının söylendiğini dile getirdi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Görüşmeler sonucunda HDP’nin sadece 15 dakikalık bir program yapmasına izin verildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşma yaparken çevik kuvvetler, uzun namlulu silahlı polisler, TOMA’lar ve zırhlı araçlar alanda beklediler. Programın sonunda polis, vali ve kaymakam etkinlik için onay vermiş olmasına rağmen kitleye keyfi bir şekilde müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı. HDP’nin milletvekili adayları gözaltılara engel olmaya çalışılınca vekil adayları tartaklandı, kitleye biber gazıyla sert bir şekilde saldırıldı.”

‘Maaşı zulüm değil hizmet için alıyorsunuz’

Temelli ise mitinge şunları söyledi: “Bütün kamu kurumları, bütün kamu görevlileri iktidarın emrinde seçim kampanyası yapıyor. Buradan tüm kamu görevlilerine sesleniyorum, YSK’ya; Anayasa Mahkemesi’ne, emniyet güçlerine sesleniyorum. Bu ülkenin onurlu yurttaşları vergi veriyor. Sizin vazifeniz halka hizmettir. Halka hizmet etmek için maaşınızı alıyorsunuz, engel olmak için değil. Serbest seçimlerin yapılmasına engel olursanız, suç işlerseniz. Suç barındıran talimata uymayın. Halka zulüm değil halka hizmet için varsınız, maaşınızı da bunun için veriyoruz.”