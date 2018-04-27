HDP vekil adaylığı şartlarını belirledi: ‘KHK mağdurları’ndan para alınmayacak

HDP, erken seçim için partiden vekil adayı olmak isteyenler için şartlarını belirledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre başvurular bugünden itibaren 5 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

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Başvuruların ardından adaylar merkezi yoklama usulüyle belirlenecek. HDP’den aday olmak isteyenlerin Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’daki merkezlere giderek başvuru yapması gerekiyor.

Hakkında parti programı ve tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin cezası alan ya da soruşturması sürenler aday olamayacak.

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Ayrıca ‘kadın özgürlük çizgisini ve eşit temsil ilkesini benimsememiş olanlar, kadına şiddet uygulamış olanlar ve çok eşlilik durumu olanlar’ da aday adayı olamayacak.

HDP, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler ve ‘KHK mağdurları’ndan para almayacak. Diğer kişiler ise 2 bin lira ödemek zorunda.