Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP vekil adaylığı şartlarını belirledi: ‘KHK mağdurları’ndan para alınmayacak

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

 

HDP, erken seçim için partiden vekil adayı olmak isteyenler için şartlarını belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre başvurular bugünden itibaren 5 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

Reklam

Başvuruların ardından adaylar merkezi yoklama usulüyle belirlenecek. HDP’den aday olmak isteyenlerin Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’daki merkezlere giderek başvuru yapması gerekiyor.

Hakkında parti programı ve tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin cezası alan ya da soruşturması sürenler aday olamayacak.

Reklam

Ayrıca ‘kadın özgürlük çizgisini ve eşit temsil ilkesini benimsememiş olanlar, kadına şiddet uygulamış olanlar ve çok eşlilik durumu olanlar’ da aday adayı olamayacak.

HDP, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler ve ‘KHK mağdurları’ndan para almayacak. Diğer kişiler ise 2 bin lira ödemek zorunda.

CHP’den vekil adaylığı için erkekler 10 bin, kadınlar 5 bin lira ödeyecek


Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

CHP ‘Akar-Gül görüşmesi’ üzerinden sordu: Sivil darbenin askeri ayağı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiaya ilişkin konuştu: “Sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor?”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...