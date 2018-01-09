HDP ve DBP’den Hasip Kaplan’a tepki: Irkçı sözleri kınıyor ve ayıplıyoruz

HDP, partinin eski Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’ın sözlerini ‘ırkçı’ diye nitelerken partinin görüşlerini yansıtmadığını bildirdi.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden aday olmayacağını bildirmişti. Bunun üzerine partinin 11 Şubat’taki kurultayında eş başkanın kim olacağı tartışmaları başlamıştı.

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Kaplan da Twitter hesabından eş başkanlığa bir Kürt’ün seçileceğini belirterek makama ‘bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söylemişti. Ayrıca HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” demişti.

HDP, resmi Twitter hesabından Kaplan’ın sözlerini eleştirdi:

Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) January 9, 2018

HDP Diyarbakır Milletvekil Ziya Pir, Kaplan’a şu sözlerle seslendi: “Sarhoşken söylenen her söz ayıkken mutlaka düşünülmüştür!”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) HDP’nin mesajını alıntılayarak Kaplan’ı kınadı.

Kaplan’ın sözlerinin muhatabı olan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Özden ODA TV’ye yaptığı açıklamada eş genel başkanlığa talip olmadığını belirterek “İlkel milliyetçilik yanı ırkçılık hastalıklı bir duygudur” diye konuştu.

Önder şöyle dedi: “Rojava’da, Suruç’da, Şengal’de, Ankara Garı’nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır.”