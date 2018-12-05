HDP üç büyük kentte CHP-İYİ Parti adayını destekleyebilir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verirken AKP’nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Buldan, eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın şahsında tüm tutuklu milletvekilleri için adalet nöbetine başlanacağını da duyurdu.

Reklam

HDP lideri, tutuklu Hakkari milletvekili Leyla Güven’in açlık grevine destek vermek için dokuz arkadaşıyla Meclis’te açlık grevine başlamıştı.

Artık Gerçek sitesinden Derya Okatan‘ın Buldan’la söyleşisinden satırbaşları şöyle:

Reklam

Leyla Güven’in açlık grevi eyleminin sonuç vereceğini düşünüyor musunuz?

Meclis’te konuşulması gereken bir konu, ancak tecritin kaldırılmasına dair kimsenin bir söz söylememesi ve girişimde bulunmaması kabul edilebilir bir durum değil. Siyasi iradenin, AKP hükümetinin sorunun çözümüne dair bir an önce adım atması gerekir. Türkiye halklarının da Leyla Güven’e sahip çıkması gerekiyor. Bu mesele sadece Leyla Güven ve HDP’nin meselesi değildir, Türkiye’nin meselesidir. Türkiye’nin geleceği açısından bu kadar önemli bir meseleyi görmemek, duymamak, tanımamak Türkiye’nin yararına olan bir durum değildir.

Yerel seçimler için HDP’nin öncelikli hedefleri neler?

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımız zaman herkesin aklıselim bir şekilde yerel seçimlere yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. HDP olarak bu seçimlerin bir referandum olacağını ve tarihsel bir öneme sahip olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye’nin doğusunda kayyumları mutlaka oradan çıkarmak, kayyum zihniyetine son vermek, Türkiye’nin batısında da demokrasi cephesini örmek, AKP ve MHP’yi geriletmek gibi bir hedefimiz var.

Türkiye’nin batısında, özellikle büyükşehirlerde ortak aday çıkararak AKP’nin gerilemesini elbette ki sağlayabiliriz. Herkes AKP ve MHP’yi geriletebilmek için her türlü özveriyi yapmaya hazır.

Türkiye’nin batısı açısından herkesin bu güç birliklerine mutlaka destek vermesi gerekiyor.

HDP İstanbul, Ankara, İzmir’de aday çıkarmayacak mı?

Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Ama gerçekten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği, demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa biz onu destekleriz.

-Mesela İstanbul’da CHP-İYİ Parti ortak aday çıkardı, destekler misiniz?

Adayın profiline bakarız.

-Bölgede kaç belediye hedefliyorsunuz?

Şöyle bir hedefimiz var; kayyumların atandığı yerleri almak, onun dışında çok az oyla kaybettiğimiz yerleri kazanmak ve oluşturacağımız güç birlikleriyle birlikte yaklaşık 150 belediye gibi bir hedefimiz var. AKP bölgede tabela partisi haline gelmiş durumdadır.

-AİHM’in kararına rağmen Selahattin Demirtaş serbest bırakılmadı ve bu kararın politik bir karar olduğunu söylediniz. Bundan sonrası için Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerle ilgili nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?

Adalet nöbetleri başlatacağız. Demirtaş şahsında tüm seçilmiş arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. İlk etapta İstanbul’dan başlatmayı planlıyoruz. Süresiz bir eylem olacak.

Erdoğan’ın, “Seni başkan yaptırmayacağız” sözünden itibaren kendisine karşı büyük bir kininin, öfkesinin olduğunu biliyoruz. Erdoğan’ın bugün Demirtaş’ı hapishane tutmasının, AİHM kararına rağmen serbest bırakmamasının elbette ki nedeni yerel seçimlerdir. Çünkü Demirtaş’ın meydanlara inmesinden, halkla buluşmasından, söyleyeceği sözlerden rahatsızlık duyuluyor ve korkuluyor.