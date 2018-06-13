TÜSİAD, HDP liderini ağırladı: ‘Politik risk kalkınca iktisadi sorunlar da aşılacak’

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (TÜSİAD), HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi ağırladı. Temelli “Politik riskin ortadan kalktığı bir ortamda iktisadi sorunların aşılması konusunda önemli adımlar atılacaktır. Bir gelir dağılımı adaletsizliği, vergi adaletsizliği var. Çok ciddi bir büyüme sorunu var” diye konuştu.

TÜSİAD ziyaretinde Temelli’ye, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve HDP Siirt Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş eşlik etti.

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TÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, görüşme sonrasında TÜİSAD Başkanı Erol Bilecik ile birlikte kısa bir açıklama yaptı.

Davet için Bilecik’e teşekkür eden Temelli, şunları söyledi: “Ağırlıklı olarak programımız iki temele dayanıyor. Biri demokrasi programımız, diğeri iktisadi programımız. Ayrıntılı anlatma olanağı bulduk.”

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Demokrasi sorununu vurgulayanTemelli, Türkiye’nin bu sorunu hızla aşmak zorunda olduğunu belirtti: “24 Haziran bu açıdan kritik bir öneme sahiptir. Türkiye demokrasi sorununu çözerse diğer bütün sorunların çözümü için de önemli bir adım atılabilecektir. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, evrensel hukukun normlarıyla insan haklarından taviz vermez anlayışla; bir kuvvetler ayrılığı ve eşit yurttaşlık temelinde bir demokratik anayasa sürecini yeniden başlatabiliriz.”

Türkiye’nin büyük bir iktisadi kriz içinde olduğunu söyleyen HDP lideri şöyle devam etti: “Belirsizlik, risk artıyor. Demokrasi, politik riskin ortadan kalkması açısından da önem taşıyor. Politik riskin ortadan kalktığı bir ortamda iktisadi sorunların aşılması konusunda önemli adımlar atılacaktır. Bir gelir dağılımı adaletsizliği, vergi adaletsizliği var. Çok ciddi bir büyüme sorunu var. Hiçbir hayra dokunmayan yüksek büyümelere ulaşıyoruz ama büyüdükçe yoksullaşıyoruz. Bütün bu sorunları aşabilmek için Türkiye’nin ortak akılda buluşma zamanı gelmiştir. Demokratik bir anayasa yaratma ortaklaşma açısından büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki, 24 Haziran’da Türkiye tercihini demokrasiden yana yapacak ve bu sorunları çözme konusunda önemli bir iradeyi açığa çıkaracaktır.”