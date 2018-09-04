HDP, tüm Türkiye’de kendi adıyla yerel seçime katılacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi’yle (DBP) değil kendi isimleriyle gireceklerini açıkladı.

HDP Diyarbakır il başkanlığında yerel seçimlere hazırlık toplantısının açılışında gazetecilere konuşan Temelli, ‘pazarlık anlayışı’yla ittifak yapılmasıyla demokrasideki ve siyasetteki sorunların aşılmasının çok mümkün olmadığını belirtti.

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Temelli, “İttifak tabanda olmalı. İttifak gençlerin, kadınların, emekçilerin, halkların yan yana gelmesiyle olabilir” dedi.

HDP lideri, ittifak anlayışlarının tabanda diyalog, bu diyaloğa bağlı olarak da tabanlar, halklar ve emekçilerin yan yana gelebileceği zeminleri yaratmak olduğunu ifade ederek yerel seçimlerde de önceliklerinin bu olacağına dikkat çekti.

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İttifakta ‘taban’ vurgusu

Temelli, yerel seçimlerin, genel seçimlere göre daha farklı bir dinamiğe sahip olduğunu aktararak adayların belirlenmesinde yerele daha fazla söz ve inisiyatif tanınması gerektiğine dikkat çekti.

Temelli, şunları kaydetti: “Taban demokrasisine uygun taban ittifakının yolunu açmaktır. Partiler arasındaki ittifak üzerinden daha seçimlere yedi ay gibi bir süre varken, bunu Ankara kulislerine bağlamak çok sağlıklı bir yöntem değildir. Biz bu yedi ayda yerel dinamiklerin taleplerini açığa çıkaracak politikalar izleyeceğiz. Kulislere sıkışmış bir ittifak anlayış yoktur. Bunu en iyi yapan ‘cumhur ittifakı’dır. Yaptıkları şey, seçmen iradesine ipotek koymaktır, siyasi iradenin gaspıdır. 24 Haziran’da yaptıkları gibi seçmen iradesine saygı göstermeyen bir anlayıştır. Biz böyle bir anlayışın içinde olmak istemiyoruz.”

Yerelde DBP adıyla girilmeyecek

HDP lideri, yerel seçimlere DBP’yle girmeyeceklerini de dile getirdi: “HDP olarak Türkiye’nin her yerinde seçime gireceğiz. Bu, bileşenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldıran bir şey değildir. Biz, çoklu hukuka dayanan bir siyasi parti olduğumuz için seçime girerken, seçim strateji olarak önümüzdeki yerel seçime HDP olarak girmeyi uygun gördük.”

‘İttifak hevesimiz yok’

Meclis’te basın toplantısında konuşan HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen ise “Bizim baştan ittifak yapma heves ve hırsımız yok ama aynı şekilde toplumdaki beklentiyi de yok sayma, görmezlikten gelme gibi bir hakkımız yok” diye konuştu.