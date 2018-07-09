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Yaramazlara biraz batar!

HDP, tren kazasından bakanlığı ve Demir Yolları’nı sorumlu tuttu

 

HDP, Tekirdağ’daki tren kazasından Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları yöneticilerini sorumlu tuttu.

Fotoğraf: DHA

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

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Partisinin genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi toplantısının açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Çorlu’da yaşananın kaza değil cinayet olduğunu söyledi.

“Çorlu’dan geçen Halkalı – Muratlı hattının menfez bakım ihalesini iptal eden Devlet Demir Yolları’nın üst düzey yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı bu olayın sorumlularıdır” diyen HDP lideri, ağır ihmal ve tedbirsizliğin söz konusu olduğunu ifade etti.

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Buldan, “Bu olayda ihmali olanların bir an önce cezalandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu tür olayların ‘kaza’ denilerek geçiştirilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Buldan, diğer eş başkan Sezai Temelli’nin de olduğu büyük bir heyetle Çorlu’ya giderek inceleme yapacaklarını ve yaralıları ziyaret edeceklerini dile getirdi.

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