HDP, ‘terörist’ sözünü Erdoğan’a ‘misliyle’ iade etti: Sorsanız herkes terörist!

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’a yönelik, ‘terörist’ sözünü ‘misliyle iade ettiklerini’ belirtip “Sayın Erdoğan, siz ‘Yüzde 51’in lideriyim‘ deyip yüzde 13’ün liderinden korkan bir lider olarak tarihe geçeceksiniz” diye konuştu.

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında konuşan Baydemir, G20 zirvesi sonrasında Demirtaş’la ilgili bir soru üzerine Erdoğan’ın “Bu söylediğiniz kişi bir teröristtir” sözlerine tepki gösterdi.

Reklam

Erdoğan’ın ifadesini kendisine iade ettiklerini belirten Baydemir, “MYK’imiz saygın bir mücadelenin sözcüsü bir partinin liderini itham eden AKP Genel Başkanı’nın hakaretini misliyle iade eder. Bir parti genel başkanı hem Cumhurbaşkanı olur hem yargıyı yönetmeye alışırsa o ülkede demokrasinin zerresi kalmaz” diye konuştu.

‘Erdoğan’ın yürüttüğü düşmanlık hukukudur’

Demirtaş’ın dosyasıyla 6-8 Ekim Kobani olayları dosyasının Erdoğan’ın talimatıyla birleştirildiğini savunan Baydemir, şöyle devam etti: “Demokrasilerde siyasi partiler arasında rekabet olur, ama Erdoğan’ın partimize karşı yürüttüğü rekabet değil, düşmanlık hukukudur. HDP zulme ve zorbalığa karşı boyun eğmedi, boyun eğmeyecek. Faturası ne olursa olsun, zindansa zindan. HDP boyun eğmeyecek! Baskı altındaki yargıçların vereceği karar ne olursa olsun; tarihin vereceği kararda Yüksekdağ ve Demirtaş’ın yeri çok saygın olacak.”

‘Sorsanız hepsi terörist’

Baydemir, Erdoğan’ın gündemi değiştirmeye çalıştığını savunurken, cumhurbaşkanının kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘terörist’ ilan ettiğini söyledi.

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan, siz ‘Yüzde 51’in lideriyim‘ deyip yüzde 13’ün liderinden korkan bir lider olarak tarihe geçeceksiniz! Erdoğan gündem değiştirmeye çalışıyor ama bu tuzağa kendisi düştü. Çünkü bu beyanı yargının nasıl bağımsız olmadığının ispatıdır. Kim terörist kim değil diye Cumhurbaşkanı’nın beyanlarına bakarsak, terörist olmayanların listesi herhalde daha kısadır. Türkiye’de 167 gazeteci cezaevinde. İki gün önce İstanbul’da insan hakları savunucuları gözaltına alındı. Sorsanız hepsi terörist! Eğer Erdoğan’ın kötü dediğine iyi, iyi dediğine kötü derseniz onun gözünde teröristsiniz. Bunun tüm dünyadaki karşılığı faşizmdir!”

Baydemir, aylardır tutuklu HDP’li vekillere ilişkin başvuru dosyalarını incelemeyen Anayasa Mahkemesi’ne de çağrıda bulunarak “Çağrımızı yeniliyoruz: AYM çıkıp boyun eğmeyeceğini açıklamalı, daha önce altına imza attığı Balbay kararına sahip çıkmalıdır” diye konuştu.