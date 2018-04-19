HDP terk etti: Erken seçim teklifi oybirliğiyle komisyondan geçti

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018’de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği açıklanmıştı.

Ancak önerge bugün komisyona geldi.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, HDP’nin iki milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini protesto ederek terk ettiği toplantıda teklif, CHP’nin de desteğiyle oybirliğiyle kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekillerine lahmacun ve ayran ikramı da yapıldı.