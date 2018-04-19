Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP terk etti: Erken seçim teklifi oybirliğiyle komisyondan geçti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018’de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

Reklam

Ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği açıklanmıştı.

Ancak önerge bugün komisyona geldi.

Reklam

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, HDP’nin iki milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini protesto ederek terk ettiği toplantıda teklif, CHP’nin de desteğiyle oybirliğiyle kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekillerine lahmacun ve ayran ikramı da yapıldı.

‘Anayasa değişikliği’ni hatırlatan Bozdağ: Üç bakan görevinin başında

Seçim esasları: Tek bir seçimde adaylık, başvurular seçim kurullarına, ‘yetki’yle KHK

Cumhurbaşkanlığı seçimi: İlk turda ‘bitmezse’ ikinci sandık 8 Temmuz’da

Erken seçim teklifi Meclis’te: Hafta sonu genel kurulda görüşülecek


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...