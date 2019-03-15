HDP tanıtım videosunu paylaşmak için kampanya başlattı

HDP, TV kanallarının tanıtım videosunu yayınlamayı reddettiğini açıklayarak kampanya başlattı. ‘#EldenElePaylaşalım‘ ile videonun paylaşılması çağrısı yapıldı.

HDP Twitter hesabından bu kararla ilgili şunları söyledi: “TV kanalları hiçbir gerekçe göstermeden reklam filmimizi yayınlamama kararı aldı. Belki de ‘yükseklerden’ gelen bir sebep var. Ekranımız olur musunuz? #EldenElePaylaşalım.”

Reklam

TV kanalları hiçbir gerekçe göstermeden reklam filmimizi yayınlamama kararı aldı. Belki de “yükseklerden” gelen bir sebep var. Ekranımız olur musunuz? #EldenElePaylaşalım pic.twitter.com/6dZfjNlwOg — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 15, 2019

GazeteDuvar’ın haberine göre, televizyonlar HDP’nin yerel seçim için hazırladığı tanıtım videosu yayınlamama kararı aldı.



