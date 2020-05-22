HDP sözcüsü: Bahçeli’nin önerisi, ‘muhalefetin tasviyesi’ni amaçlıyor

HDP Sözcüsü Ebru Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Siyasi Parti Kanunu’nun değiştirilerek ‘milletvekili transferi’nin yasaklanması önerisiyle ‘muhalefetin tasviyesi’nin amaçlandığını savundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre partisinin sosyal medya hesaplarından basın toplantısı düzenleyen Günay, Diyarbakır’daki baskınla gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

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HDP sözcüsü, Siirt ve Iğdır belediye başkanlarının da görevden alınmasıyla kayyım atanan HDP’li belediye sayısının 51’e çıktığını belirterek “Halkımız Türkiye’nin dört bir yanında kayyumu kabul etmediğini yüksek sesle ifade etti” dedi.

Günay, erken seçim tartışmalarına ilişkin de “Erken de yapsalar zamanında da yapsalar geç de yapsalar ilk seçimde kaybedecekler. Bunun farkındalar, bunun çırpınışları içerisindeler” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti

AKP’nin o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından YSK İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti. CHP’li vekiller de partilerine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.

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Kılıçdaroğlu, ‘olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini’ söylememişti. Bahçeli ise bunu önlemek için yasa istemişti. AKP yetkilileri, böyle bir yasaya sıcak bakmadıklarını ifade etmişti.