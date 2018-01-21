HDP sordu: Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi?

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için sordu: “Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi?”

Bilgen, operasyon gündemiyle toplanan parti meclisi toplantısına verilen arada basın açıklaması yaptı.

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‘Bu provokatif yaklaşımın bedeli ağır olacak’

Başbakan Binali Yıldırım’ın operasyonun hedefinde aynı zamanda IŞİD’in olduğuna dair açıklamalarını hatırlatan Bilgen, sözlerine şöyle başladı: “Operasyonun hedefinin IŞİD olduğuna dair açıklamalar yapıyorlar. Biraz önce başbakan da benzer bir açıklama yaptı. Rakka’dan kaçan IŞİD’lilerin oraya sığındığını, operasyonun onun için yapıldığını söyledi. Kendisi inanıyor mu, takdiri size bırakıyoruz.”

Meclis’in ‘bu konuların konuşulmaması için’ tatlile girdiğini öne süren Bilgen, “Ortadoğu’da bir dünya savaşı kotarılmaya çalışılıyorken Türkiye’yi yönetenlerin bu kadar gerçeklikten uzak yaklaşımları sadece ateşi büyütmekle kalmayacak, Türkiye toplumunun ortak yaşama iradesini de bombalanacaktır” diye konuştu.

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Çok yakın tarihlerde Kilis’te okulların bahçesine bombalar düşüyordu kimse operasyon yapmayı düşünmedi. Türk askerleri canlı canlı yakıldı, aylar boyunca bu vahşet kabul bile edilmedi. Onları tehdit olarak görmeyenler Kilis’e bombalar atıldığını iddia ettiler. Afrin- Kilis arası kaç km? Gerçekten Afrin’den mi atıldı? İşte manipülasyonların sonu yok. Başbakan, ‘Orada zulüm vardı’ diyor. Madem Afrin’de zulüm vardı da insanlar niye oraya göç ediyor. Afrin’in nüfusu aldığı göçlerle neden ikiye üçe katlandı. Sünni Araplar da niye oraya sığındı. Bu provokatif yaklaşımın bedeli ağır olacak.”

‘Operasyona onay verenler Türkiye’den hangi tavizleri kopardı’

Kürtlerin Ortadoğu’da ‘değişimin dinamiği’ ve ‘barışın köprüsü’ olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Bilgen, “Dolayısıyla bu bu bombalar sadece dağları değil halkların ortak gelecek kurmasına yönelik bombalardır” dedi.

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi bilmek istiyoruz. Operasyona onay verenler Türkiye’den hangi tavizleri kopardı, bilmek hepimizin hakkı. Bugün Afrin’de direnenler de Türkiye’yi çar zihniyeti ile yönetilmekten kurtaracaktır. Toplumsal muhalefetin bu irade kurma operasyonu karşısında silkelenmesini ve kendi durduğu yerin farkında olmasının altını çizmek istiyoruz. Türkiye’de Aleviler, emekçiler, dindarlar, yoksullar savaş istiyorlar mı? Eğer halk, toplum istemiyorsa bu savaşı kim, niye istiyor? Toplumun bu soruyla yüzleşmesini sağlamak da muhalefetin birinci görevi olmalıdır.”