HDP: Sonuçlar AA’nın yansıttığından farklı çıkacak, barajı aşıyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, sonuçların Anadolu Ajansı’nın verdiğinden farklı çıkacağını belirterek, “Barajı aşmış görünüyoruz” dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Oluç, AA’nın sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Oluç şöyle konuştu: “HDP Genel Merkezi’nden herhangi bir bilgi gelmeden sandıklar terk edilmeyecek. Bize gelen verilere göre barajı aşmış görünüyoruz. Bunun yüzde kaçta sonuçlanacağını öngöremiyoruz. Kürt illerinden gelen sonuçlar AA’ya yansıtılmıyor. Sonuçlar AA’nın verdiğinden çok farklı çıkacak.”