HDP somut adım atacak: ‘Adalet Yürüyüşü’ne desteğimizi göreceksiniz

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne desteklerinin gelecek günlerde somut olarak görülebileceğini söyledi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bayramlaşma törenine katılan Kemalbay, başladığı günden bu yana yürüyüşe desteklerini açıkladıklarını kaydetti.

‘Demokrasi ve barıştan yana olan kesimlerle yan yana bir mücadelenin zorunlu olduğunun’ altığını çizen HDP lideri, “Karşımızda bir diktatörlük var. Bir darbe süreci ve faşizm süreci var. Buna karşı ancak birlikte mücadele ederek başarabiliriz” dedi.

Türkiye’de yaşayanların kurtuluşu için yeni bir demokrasi mücadelesi başlatılması gerektiğini anlatan Kemalbay, şunları kaydetti: “Toplumsal kesimlerin farklılıklarına rağmen bir araya gelebileceğini düşünüyoruz. ‘Adalet Yürüyüşü’ ve bizim sürdürdüğümüz mücadele arasında bir paralellik görüyoruz. Bu yürüyüşü somut olarak da desteklediğimizi önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu konuda görüşmelerimiz var, olgunlaştığında kamuoyuyla da paylaşacağız.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.