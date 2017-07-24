HDP sokağa çıkıyor: Grup toplantıları miting olacak, ‘Adalet Nöbeti’ tutulacak

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HDP, milletvekillerinin tutuklandığı 4 Kasım tarihine kadar, grup toplantılarını farklı kentlerde mitinge dönüştürecek, halkın katılımıyla etkinlikler düzenleyecek ve cezaevindeki vekiller için ‘Adalet Nöbeti’ tutacak.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP, OHAL’in yıldönümünde açıklanan ‘Demokrasi Mücadele Planı’ doğrultusunda eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu milletvekillerinin tutuklandığı 4 Kasım’a kadar devam etmesi planlanan eylemler kapsamında, ilk bir ay boyunca grup toplantılarını Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir’de miting olarak gerçekleştirecek.

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İlk grup toplantısı 25 Temmuz Salı günü Diyarbakır’da yapılacak.

Grup toplantılarının yapılacağı kentlerde ayrıca halkın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çeşitli toplantı ve etkinlikler de düzenlenecek.

‘Demokratik siyasete özgürlük’

HDP’li milletvekilleri ayrıca cezaevindeki 11 vekilin durumuna dikkat çekmek için, ‘Adalet Nöbeti’ tutacak. Nöbet tutacak milletvekilleri ‘Herkes için adalet’ ve ‘Demokratik siyasete özgürlük’ mesajları verecek.

Diyarbakır’da bir hafta sürecek etkinlikler, İstanbul, Van ve İzmir’de de devam edecek.

Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 11 HDP’li vekil halen tutuklu.