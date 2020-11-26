HDP: Siyasi soykırım ve intikam operasyonları sonuç vermeyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), dün geceyarısı İstanbul’da 28 eve yapılan baskınları ‘faşizan saldırılar’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Arşiv

Partinin internet sitesindeki yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “İktidarın, demokrasi güçlerine yönelik faşizan saldırıları artarak devam ediyor. Gece yarısı Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yapılan siyasi soykırım operasyonu kapsamında İstanbul’un 15 ilçesinde 28 eve baskın düzenlendi. Aralarında parti çalışanlarımız, PM üyelerimiz, HDK yöneticileri, gazeteciler ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği üyelerinin bulunduğu çok sayıda kişi korsan bir şekilde gözaltına alındı. Gece saatlerinde HDK binasında kimse yokken binanın kapısını kırılarak sabaha kadar içeride arama yapıldı.

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Yasadışı polis aramasında, HDK binasında bulunan bütün dijital materyallere, bazı kitap ve pankartlara el konuldu. Barış, demokrasi ve özgürlük için kamuoyuna açık siyaset yürütenlere karşı gerçekleştirilen bu operasyon siyasi soykırım ve intikam operasyonlarının bir parçası ve devamıdır. Gözaltına alınanların çoğunun kadın olması, iktidarın kadın mücadelesinden duyduğu korkunun göstergesidir. Daha dün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, tüm engellemelere rağmen alanlara ve sokaklara çıkarak eşitlik ve özgürlük taleplerini haykıran binlerce kadın içinde gözaltına alınan kadın yoldaşlarımız da vardı.”

‘Operasyonlar, hukuku, adaleti, demokrasiyi hedef almaktadır’

HDP, iki gün önce Diyarbakır’da, bugün İstanbul’da yürütülen operasyonların, sadece ‘partiyi ve ilişkili kesimleri değil’ aynı zamanda hukuku, adaleti, demokrasiyi hedef aldığını söyledi.

Açıklama şöyle devam edildi: “Bu operasyonlar iktidarın son günlerde dolaşıma soktuğu ‘reform’ söylemlerinin neye denk düştüğünün göstergesidir. AKP-MHP faşizminin bu uygulamaları hukukun katledilmesidir, gece yarısı muhaliflere yapılan operasyonlardır, faşizme zirve yaptırmaktır, korkularının tetiklediği saldırganlıktır. Biz bu siyasi kırım operasyonlarını geçmişte KCK operasyonlarından, yakın dönemde kayyım darbesinden gayet iyi biliyoruz.

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Son 5 yıldır muhalefete ve partimize yönelik kesintisiz tasfiye saldırıları organize eden iktidar, dün olduğu gibi bugün de başarılı olamayacak. HDK, HDP, bileşenlerimiz ve tüm demokratik mücadele yürüten güçler her zamankinden daha güçlü ve dinamik bir şekilde yoluna devam etmektedir. Biz halkımızdan, haklılığımızdan aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz ve hiç kimse bizi bu yoldan alıkoyamayacak. Bize her gün saldıran operasyon üzerine operasyon düzenleyen iktidar ise tarihin en güçsüz dönemini yaşıyor. Dağıldıkça saldırganlaşan, saldırdıkça dağılan bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bu açık hukuksuzluğu, faşizme zirve yaptıran bu saldırıları en sert biçimde kınıyor, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kazanacağız.”