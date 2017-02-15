HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün tahliyesine karar verildi

Üç buçuk aydır tutuklu bulunan HDP Milletvekili Ferhat Encü hakkında tahliye kararı verildi.

Kandıra Cezaevi’nde tutulan Encü, çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarından 22 yıla kadar hapis istenen bir davada yargılanıyor.

Encü hakkında Roboski katliamının ardından bölgeye gelen kaymakama saldırdığı gerekçesiyle ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet de istenmişti.

Ayrıntılar gelecek…