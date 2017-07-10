Halkların Demokratik Partisi (HDP), partinin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist’ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.



‘Hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’le suçlanan Erdoğan’ın beş yıl hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.

Reklam

‘Toplum içinde hedef haline getirmeye çalıştı’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde, Erdoğan’ın ‘terörist’ ifadesiyle Demirtaş’ı hedef haline getirmeye çalıştığı savunuldu: “Şüpheli ‘terörist’ sözleriyle, yaklaşık altı milyon seçmenin oyunu alan bir partinin eş genel başkanı olan müvekkil hakkında ‘terörist’ gibi oldukça çirkin bir ifadeye yer vermiştir. Şüpheli tarafından bu hakaret ifadesi bir basın toplantısı esnasında sarf edilmiş olup, suçun işleniş biçimi bakımından ayrıca aleniyet unsuru da gerçekleşmiş bulunmaktadır. Söz konusu konuşma düşmanca bir tavırla yapılmış ve müvekkil hakkında mesnetsiz iddialara yer verilmiştir; böylece müvekkil toplum içinde hedef haline getirilmeye çalışılmıştır.”

HDP’nin dilekçesinde cumhurbaşkanının, hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun (TCK) 125’inci maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.

TCK 125’inci madde, ‘bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat eden’ kişinin iki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

‘Yargılayıp hüküm verme yetkisi yok’

HDP eş genel başkanının yargılamasının devam ettiği hatırlatılan dilekçede, Erdoğan’ın bu açıklamasıyla yargıya müdahale ettiği öne sürüldü: “Şüphelinin, müvekkilin terörist ve 54 kişinin katili olduğuna ilişkin açıklamaları, yargı adı altında yürütülen sürecin yargı ile ilgisi olmadığının ve kararların bizzat şüpheli Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğinin ispatı niteliğindedir. Şüpheli aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının tutukluları cezaevinden çıkarmak gibi bir yetkisi olmayıp aynı zamanda onları yargılayıp hüküm verme yetkisinin de olmadığı unutulmamalıdır.”

Dilekçede, Erdoğan’ın bu gerekçelerle ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan yargılanması talep edildi.

TCK’nın bu suçu düzenleyen 288’inci maddesi, ‘bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkileme amacıyla alenen sözlü, veya yazılı beyanda bulunan kişi’nin altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

AİHM kararı hatırlatıldı

Başsavcılığa sunulan dilekçede ayrıca Avrupa İnsan Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına yer verildi.

AİHM, kişisel şeref ve itibara yapılan müdahaleleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘özel ve aile yaşamına, konuta ve haberleşmeye saygı hakkı’ başlıklı 8’inci madde kapsamında değerlendiriyor.

Devlet eğer bireyin itibarını korumazsa ve bu hususta kendisine atfedilen pozitif yükümlülüğünü yerine getirmezse AİHS’in (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 8’inci maddesi ihlal edilmiş sayılıyor.