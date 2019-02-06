HDP sekiz ilde adaylarını açıkladı, iki ilde aday yok

HDP Ağrı, Balıkesir, Bingöl, Denizli, Konya, Muğla, Siirt ve Yalova için yerel seçim adaylarını açıkladı. Parti Adıyaman ve Gaziantep’te aday göstermeyecek.

Fotoğraf: HDP

HDP sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezindeki açıklamasında 31 Mart’taki yerel seçimlerde adaylarının bir kısmını açıkladı.

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Buna göre, Ağrı’da Abdurrahman Doğar ile Yeliz Karaaslan,Bingöl’de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Denizli’de Şerife Yıldırım ve Musa Aydın, Konya’da Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz, Muğla’da Dilek Toplucalı ve Mehmet Polat, Siirt’te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar, Yalova’da Semra Gönenç ve Yüksel Akın belediye eş başkan adayları oldu.

Balıkesir’de ise İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi

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İki ilde aday yok

Oluç, eski HDP Milletvekili Celal Doğan’ın DSP’den aday olduğu Gaziantep’te HDP’nin aday çıkarmayacağını söyledi. Ayrıca, HDP Adıyaman’da da aday göstermemeyi seçti.