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HDP, Şanlıurfa’da büyükşehir ve üç ilçede Saadet’i destekleyecek

Şanlıurfa’da HDP, büyükşehir belediyesi ve üç ilçedeki adaylarını çekerek Saadet Partisi’nin (SP) adaylarını destekleme kararı aldı.

HDP’nin Şanlıurfa adayı Hidayet Enmek, bugün basın toplantısı düzenleyerek SP’yi desteklerini duyurdu.

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Enmek, ‘halkın umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak’ istediklerini dile getirdi.

HDP’li aday, SP’nin büyükşehir adayı Sabahattin Cevheri’yi parti olarak destekleyeceklerini söyledi.

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Enmek, Cevheri’nin yanı sıra Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde de HDP’nin adaylarını çektiğini, Saadet’i destekleyeceklerini ifade etti.

AA’ya konuşan SP Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz da HDP’nin kendilerini destekleyeceğini aktararak teşekkür etti.

Saadet Partisi, büyükşehir belediye başkanlığına Sabahattin Cevheri’yi, Eyyübiye belediye başkanlığına Halil Yiğit’i, Haliliye belediye başkanlığına Mustafa Hekimoğlu’nu, Karaköprü belediye başkanlığına da Essum Aslan’ı aday göstermişti.

Geçen yerel seçimde HDP’nin öncülü Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) yüzde 30,5’le, yüzde 61,7 oy alan AKP’nin gerisinde ikinci parti olmuştu. SP’nin oyu ise yüzde 2,3’te kalmıştı.

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