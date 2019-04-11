HDP, Rüstemgedik’te partiye karşı gelip mazbata alan adayı ihraç edecek

HDP, Muş’un Rüstemgedik beldesinde parti kararına karşı gelerek mazbata alan belediye başkan adayının ihraç edileceğini açıkladı.
Bulanık ilçesine bağlı beldede CHP’nin adayı Fikret Hamarat yüzde 41.99 (514), HDP’nin adayı Salih İlhan ise yüzde 40.11 (491) oy almıştı. CHP’nin adayına adli sicil kaydı gerekçe gösterilerek mazbatası verilmemişti. HDP de mazbatanın kendi adaylarına verilmesine karşı çıkmıştı.
HDP’nin verdiği bilgiye göre Salih İlhan, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Bunun ‘kesinlikle kabul edilmeyeceğini’ belirten HDP, İlhan’ın partiden ihraç edileceğini bildirdi.