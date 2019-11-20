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Yaramazlara biraz batar!

HDP raporu: 24 belediyeye kayyım atandı, 13 başkan tutuklu

HDP, 31 Mart’taki yerel seçimden bugüne, kayyım atanan belediye sayısının 24’e ulaştığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

HDP, partilerine yönelik kayyım atamalarını anlattığı ‘Türkiye’de kayyım rejimi & Seçme ve seçilme hakkının gaspı’ başlıklı raporunu bugün yayınladı. Rapora göre şimdiye dek üç büyükşehir, bir kent, 19 ilçe ve bir beldeye kayyım atandı. Halihazırda HDP’li 13 belediye başkanı tutuklu bulunuyor.

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KHK’lar gerekçe gösterilerek altı belediye HDP’den alınırken, 30 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan il genel meclis üyesi sayısı yedi olurken, toplamda 44 belediye meclis üyesine gözaltı yapıldı.

Grafik: HDP

HDP 31 Mart’taki yerel seçimde üçü büyükşehir, beşi kent, 45’i ilçe, 12’si de belde olmak üzere 65 belediyeyi kazandı. HDP’nin belediye meclis üyesi sayısı 1230, il genel meclis üyesi ise 101.

31 Mart öncesi

HDP’nin raporunda, 11 Eylül 2016’da ilk defa uygulanan kayyım atamalarına da değinilerek, 31 Mart 2019’a kadar olan süreçten bahsedildi.

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Buna göre, 31 Mart’a kadar 102 belediyeden 95’ine kayyım atandı, 93 belediye eş başkanı tutuklandı, 15’ine ceza verildi. HDP ayrıca bu sürede 300 muhtarın yerine de kayyım atandığını bildirdi.

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