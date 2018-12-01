Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP, Oslo’daki ‘akil insanlar’ toplantısını ‘anlamlı’ bulmadı

HDP, geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da yapılan ‘akil insanlar’ toplantısını anlamlı bulmadı.

Fotoğraf: Twitter

Geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nde (DPI) Kürt sorununun temel alındığı bir toplantı düzenlendi.

Reklam

Yaptığı açıklamada toplantıya katılmadıklarını dile getiren HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, toplantıyı kendilerinin de basından öğrendiğini söyledi.

Oluç, şu ifadeleri kullandı: “Elbette buluşmalar önemlidir, ama HDP bu işin içinde yoktur. HDP bu tür adımların yerel seçimler öncesinde atılmasını çok anlamlı bulmamaktadır” diye konuştu.

Reklam

Uras: Barzani görüşmesi, federasyon incelemesi ve Oslo toplantısı tesadüf değil

SON HABERLER

Sarraf’ın ‘savunma ordusu’ dağılıyor

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’de görülen davada itirafçı olan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, çoğu avukatıyla yollarını ayırdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...