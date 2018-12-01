HDP, Oslo’daki ‘akil insanlar’ toplantısını ‘anlamlı’ bulmadı

HDP, geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da yapılan ‘akil insanlar’ toplantısını anlamlı bulmadı.

Geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nde (DPI) Kürt sorununun temel alındığı bir toplantı düzenlendi.

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Yaptığı açıklamada toplantıya katılmadıklarını dile getiren HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, toplantıyı kendilerinin de basından öğrendiğini söyledi.

Oluç, şu ifadeleri kullandı: “Elbette buluşmalar önemlidir, ama HDP bu işin içinde yoktur. HDP bu tür adımların yerel seçimler öncesinde atılmasını çok anlamlı bulmamaktadır” diye konuştu.