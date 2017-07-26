HDP, Necmettin öğretmenin katledilmesini ‘bir kez daha’ kınadı

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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin Diyarbakır’da dün başlattığı, ‘Adalet Nöbeti’nde PKK’nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesini bir kez daha kınadı.

HDP, grup ve parti toplantılarını Diyarbakır ve çeşitli illerde halkla birlikte yapma kararı almış, tutuklu eş genel başkanı ve milletvekillerinin serbest bırakılması için nöbete başladıklarını duyurmuştu.

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Bugün nöbetine katılan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Dersim’de PKK’lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesini kınadıklarını söyledi.

Kemalbay, şöyle konuştu: “Necmettin öğretmen katledildi. Partimiz grup toplantısında ve basın açıklamasıyla bu cinayeti kınadı. Biz HDP olarak sivillere yönelik yapılan saldırıları her zaman kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Bu coğrafyada başka bir Necmettin, Hakkari Yüksekova’da yedi çocuğuyla evinde otururken devlet güçleri tarafından yapılan ev baskınında katledildi. Yedi çocuğunun gözü önünde öldürülen bir inşaat işçisi. Bu baskında dokuz aylık çocuğu polisler tarafından havaya fırlatıldı. Halen tedavi görüyor. Biz sivil katliamlarına duyarlı olacağız ama bütün sivil katliamlarına duyarlı olmak zorundayız.”

‘Yüksekovalı Necmettin’in adı hiçbir yerde anılmıyor’

İki ölümün kamuoyunda aynı oranda gündeme gelmediğini belirten Kemalbay “Ama görüyoruz ki inşaat işçisi Yüksekovalı Necmettin’in adı hiçbir yerde anılmıyor. Onun yaşadığı katliam bu coğrafyanın çok tanığı olduğu bir katliamdı. Bu kurşunları Kürt halkı tanıyor. Bu yargısız infazdır. Bundan önce binlerce yargısız infaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu infazlar devam ediyor. Bizim başlattığımız nöbet bütün sivil ölümlerine itiraz ve mücadele etmek içindir” diye konuştu.

Kemalbay, nöbetin tutulduğu Ceren Ekin Parkı’ndaki polis ablukasına da tepki gösterip, “Bu abluka nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.

Tencere tavayla destek

HDP Sözcüsü Osman Baydemir de, Diyarbakırlıların sürdürdükleri eyleme destek amacıyla saat 21.00’da tencere ve tava eylemi yapmaları çağrısında bulundu.